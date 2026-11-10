Москва10 нояВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 боевиков, несколько единиц транспорта, а также склад беспилотников в результате комбинированного удара в районе села Хатнее в Харьковской области.
Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Уничтожено до 50 человек личного состава, склад с БПЛА, две ББМ и несколько единиц автомобильной техникиговорится в публикации
Ранее в Харьковской области был ликвидирован командир роты беспилотных летательных аппаратов 20-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ капитан Николай Демидов.