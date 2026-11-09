В Харьковской области ликвидирован командир роты БПЛА ВСУ "Северный ветер": командир роты БПЛА ВСУ ликвидирован в Харьковской области

Москва9 ноя Вести.Командир роты беспилотных летательных аппаратов 20-й отдельной бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Николай Демидов ликвидирован в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В Харьковской области ликвидирован командир роты БПЛА 20 обрБпС ВСУ капитан Демидов Николай Олегович говорится в публикации

Ранее, 2 ноября, "Северный ветер" сообщал об уничтожении майора и лейтенанта ВСУ при ударе по объекту противовоздушной обороны в Киеве.