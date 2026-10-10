Москва10 октВести.В Донецкой Народной Республике в результате удара украинского дрона погиб водитель трактора. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
На автодороге Т-0519 Луково — Шевченко Тельмановского муниципального округа при атаке на трактор погиб водитель — мужчина 1965 года рожденияговорится в сообщении управления в Telegram
Кроме того, под обстрел беспилотников ВСУ попали охранник предприятия в Донецке и водитель грузовика вблизи поселка Еленовка – оба получили тяжелые ранения.