В ДНР в результате атаки ВСУ погиб водитель трактора

Водитель трактора погиб при атаке ВСУ в ДНР В ДНР в результате атаки ВСУ погиб водитель трактора

Москва10 окт Вести.В Донецкой Народной Республике в результате удара украинского дрона погиб водитель трактора. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

На автодороге Т-0519 Луково — Шевченко Тельмановского муниципального округа при атаке на трактор погиб водитель — мужчина 1965 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

Кроме того, под обстрел беспилотников ВСУ попали охранник предприятия в Донецке и водитель грузовика вблизи поселка Еленовка – оба получили тяжелые ранения.