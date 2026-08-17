В ДНР от атак беспилотников погиб мужчина, еще десять человек ранены

В ДНР в результате ударов дронов погиб мирный житель, десять ранены В ДНР от атак беспилотников погиб мужчина, еще десять человек ранены

Москва17 авг Вести.В Донецкой Народной Республике в понедельник, 17 августа, от ударов украинских беспилотников погиб один мирный житель – мужчина 1981 года рождения – и еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Один человек погиб, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

Отмечается, что на трассе Волноваха – Егоровка дрон атаковал грузовик – один мужчина погиб, еще один – ранен.

Кроме этого, пострадавшие зафиксированы в Великоновоселковском и Волновахском округах, а также в Горловке – в Центрально-Городском и Никитовском районах.

Повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, три грузовых и три легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Макеевке и нескольких муниципальных округах.

Всем пострадавшим оказывается помощь. Глава ДНР выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.