Москва17 авгВести.В Донецкой Народной Республике в понедельник, 17 августа, от ударов украинских беспилотников погиб один мирный житель – мужчина 1981 года рождения – и еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
Один человек погиб, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУнаписал Денис Пушилин
Отмечается, что на трассе Волноваха – Егоровка дрон атаковал грузовик – один мужчина погиб, еще один – ранен.
Кроме этого, пострадавшие зафиксированы в Великоновоселковском и Волновахском округах, а также в Горловке – в Центрально-Городском и Никитовском районах.
Повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, три грузовых и три легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Макеевке и нескольких муниципальных округах.
Всем пострадавшим оказывается помощь. Глава ДНР выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.