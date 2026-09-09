Пушилин: один человек погиб, еще девять мирных жителей погибли из-за атак БПЛА

Один человек погиб и девять пострадали при атаках ВСУ на ДНР Пушилин: один человек погиб, еще девять мирных жителей погибли из-за атак БПЛА

Москва9 сен Вести.В Донецкой Народной Республике в результате ударов украинских беспилотников за день погиб один мирный житель. Еще 9 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Гибель мужчины из числа гражданского населения произошла в Горловке. Там же пострадали еще три человека.

Известны также случаи ранений и повреждений среди мирного населения республики в селе Красная Поляна, на дороге между селами Новомайорское и Малый Керменчик, в Красноармейске и Ясиноватском муниципальном округе.

Среди пострадавших 6 мужчин и 3 женщины. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, заключил Пушилин.