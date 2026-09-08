Пушилин: один человек погиб и 13 пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ на ДНР

Один человек погиб и 13 пострадали при атаках ВСУ на ДНР Пушилин: один человек погиб и 13 пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ на ДНР

Москва8 сен Вести.В Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель и еще 13 пострадали при обстрелах ВСУ в течение вторника. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Случай гибели мужчины из числа гражданского населения зафиксирован в Ясиноватском муниципальном округе. Трагедия произошла на трассе Р-150.

Еще 5 мирных жителей республики были ранены в том же муниципалитете.

Также ранения различной степени тяжести получили три человека в Волновахском муниципальном округе, четыре – в Горловке и 1 – в селе Красная Поляна Великоновоселковского округа.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, заключил Пушилин.