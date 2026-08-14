Пушилин: в ДНР один человек погиб и 10 пострадали из-за атак БПЛА

В ДНР за день из-за БПЛА погиб один мирный житель, еще 10 пострадали Пушилин: в ДНР один человек погиб и 10 пострадали из-за атак БПЛА

Москва14 авг Вести.В течение пятницы, 14 августа, на территорию Донецкой Народной Республики были совершены новые атаки со стороны Украины. В результате них погиб один мирный житель и еще 10 пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Случай гибели мирного жителя зафиксирован в Горловке.

В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на территорию рынка погибла женщина 1983 года рождения написал Пушилин

Десять человек из числа гражданского населения пострадали в Горловке, Донецке и селе Никольское Волновахского муниципалитета. Среди них 6 мужчин и 4 женщины.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.