Москва14 авгВести.В течение пятницы, 14 августа, на территорию Донецкой Народной Республики были совершены новые атаки со стороны Украины. В результате них погиб один мирный житель и еще 10 пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Случай гибели мирного жителя зафиксирован в Горловке.
В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на территорию рынка погибла женщина 1983 года рождениянаписал Пушилин
Десять человек из числа гражданского населения пострадали в Горловке, Донецке и селе Никольское Волновахского муниципалитета. Среди них 6 мужчин и 4 женщины.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.