В ДНР при атаках дронов погиб водитель микроавтобуса, девять человек ранены

В ДНР в результате ударов дронов погиб мирный житель, девять пострадали В ДНР при атаках дронов погиб водитель микроавтобуса, девять человек ранены

Москва19 авг Вести.В Донецкой Народной Республике от ударов украинских беспилотников погиб один человек - водитель микроавтобуса на трассе Р-280 "Новороссия" в Мангушском округе, еще девять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

В Красноармейске тяжелые ранения получили мужчина и женщина 1958 года рождения, еще один мужчина – 1950 года рождения – получил ранения средней степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки пострадали шесть человек – трое мужчин 1978 и 1988 годов рождения и три женщины 1974, 1980, 1988 годов рождения.

Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Под удары беспилотников попали Горловка, Дебальцево, Торез, Волновахский, Красноармейский и Шахтерский муниципальные округа. Зафиксированы повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, восьми автобусов, трамвая, легковых и грузового автомобилей.