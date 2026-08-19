Москва19 авгВести.В Донецкой Народной Республике от ударов украинских беспилотников погиб один человек - водитель микроавтобуса на трассе Р-280 "Новороссия" в Мангушском округе, еще девять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
Один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУнаписал Денис Пушилин
В Красноармейске тяжелые ранения получили мужчина и женщина 1958 года рождения, еще один мужчина – 1950 года рождения – получил ранения средней степени тяжести.
В Центрально-Городском районе Горловки пострадали шесть человек – трое мужчин 1978 и 1988 годов рождения и три женщины 1974, 1980, 1988 годов рождения.
Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
Под удары беспилотников попали Горловка, Дебальцево, Торез, Волновахский, Красноармейский и Шахтерский муниципальные округа. Зафиксированы повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, восьми автобусов, трамвая, легковых и грузового автомобилей.