Из-за атак ВСУ один человек погиб, еще восемь мирных жителей ДНР пострадали

Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ Из-за атак ВСУ один человек погиб, еще восемь мирных жителей ДНР пострадали

Москва15 ноя Вести.В результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Донецке дрон атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина, ранена женщина, ее данные устанавливаются.

В Петровском районе Донецка при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 2004 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, в Енакиево пострадали три человека: две женщины и мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки ранен мужчина 1970 года рождения, в Волновахе - мужчина 1978 года рождения. В селе Орлово-Ивановка Шахтерского муниципального округа пострадали мужчины 1976 и 1988 годов рождения.

Кроме того, повреждены 3 жилых дома, 5 объектов гражданской инфраструктуры, 3 грузовых и 8 легковых автомобилей. Инциденты зафиксированы в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Дебальцеве, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.