Москва15 нояВести.В результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
В Донецке дрон атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина, ранена женщина, ее данные устанавливаются.
В Петровском районе Донецка при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 2004 года рожденияговорится в сообщении управления в Telegram
По данным управления, в Енакиево пострадали три человека: две женщины и мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки ранен мужчина 1970 года рождения, в Волновахе - мужчина 1978 года рождения. В селе Орлово-Ивановка Шахтерского муниципального округа пострадали мужчины 1976 и 1988 годов рождения.
Кроме того, повреждены 3 жилых дома, 5 объектов гражданской инфраструктуры, 3 грузовых и 8 легковых автомобилей. Инциденты зафиксированы в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Дебальцеве, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.