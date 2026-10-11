За сутки в ДНР в результате атак ВСУ погиб один мирный житель

За сутки в ДНР погиб один человек, еще двое ранены из-за атак ВСУ За сутки в ДНР в результате атак ВСУ погиб один мирный житель

Москва11 окт Вести.За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике погиб один человек, еще двое получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в сообщении управления в Telegram

Кроме того, из-за ударов украинских БПЛА повреждены 7 жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры.