Москва11 октВести.За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике погиб один человек, еще двое получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУговорится в сообщении управления в Telegram
Кроме того, из-за ударов украинских БПЛА повреждены 7 жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры.