Один человек погиб, еще четыре мирных ДНР пострадали из-за атак ВСУ В результате атак БПЛА в ДНР погиб мужчина, четверо мирных жителей ранены

Москва19 ноя Вести.19 ноября в результате атак украинских БПЛА погиб мужчина, еще четверо мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

На автодороге Мариуполь-Новоазовск вблизи села Безыменное в Новоазовском муниципальном округе при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1965 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, в Центрально-Городском районе Горловки во дворе жилого дома пострадали девочки 2014 и 2018 годов рождения. Еще двое жителей - мужчина 1952 года рождения и женщина 1958 года рождения - получили ранения при атаке на жилой дом.

Кроме того, в городском округе Горловка, Новоазовском и Старобешевском муниципальных округах повреждены 12 жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, автобус, грузовой автомобиль и две легковые машины.