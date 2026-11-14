Один человек погиб и трое пострадали в результате атак ВСУ на ДНР за сутки Женщина стала жертвой атаки ВСУ на ДНР, трое пострадали

Москва14 ноя Вести.Один мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб, еще три пострадали из-за атак БПЛА ВСУ и детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Как уточняется, погибла женщина 1961 года рождения.

Кроме того, в результате украинской агрессии были повреждены пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, три грузовых и легковой автомобиль.

Ранее в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб мужчина, еще один мирный житель получил тяжелые ранения.