В ДНР один человек погиб, еще один мирный житель пострадал из-за атак ВСУ

Один человек погиб, еще один мирный житель ДНР пострадал из-за атак ВСУ В ДНР один человек погиб, еще один мирный житель пострадал из-за атак ВСУ

Москва12 ноя Вести.12 ноября в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб мужчина, еще один мирный житель получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Центрально-Городском районе Горловки на остановке общественного транспорта погиб мужчина 1983 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, на трассе Авдеевка - Ясиноватая ранен мужчина 1977 года рождения.

Кроме того, повреждены 3 жилых дома и объект гражданской инфраструктуры в городских округах Дебальцево и Енакиево, а также в Амвросиевском и Красноармейском муниципальных округах.