Москва9 сенВести.За прошедшие сутки один мирный житель ДНР погиб, еще 13 получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.
В результате многочисленных атак ударных БПЛА … в Горловке ранения получили 4 мирных жителя. На автодороге в Ясиноватском округе … погиб 1 человек, еще 5 человек получили ранения различной степени тяжестиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ко всему прочему, атаке ударного БПЛА подверглась ж/д станция в Волновахском округе — ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. В Красной Поляне Великоновоселковского округа при ударах по жилому сектору пострадал мужчина 1968 г.р.
Противник также атаковал Донецк, Мариуполь, Торез, Дебальцево, а также н.п. Тельмановского и Волновахского округов. Зафиксировано 58 фактов вооруженной агрессии. Повреждены 5 жилых домов, 6 объектов гражданской инфраструктуры, 4 грузовых, 10 легковых автомобилей, городской автобус и спецтехника.