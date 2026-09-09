За сутки один мирный житель ДНР погиб, еще 13 пострадали в результате атак ВСУ

За сутки в ДНР от украинских атак один человек погиб, еще 13 пострадали За сутки один мирный житель ДНР погиб, еще 13 пострадали в результате атак ВСУ

Москва9 сен Вести.За прошедшие сутки один мирный житель ДНР погиб, еще 13 получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.

В результате многочисленных атак ударных БПЛА … в Горловке ранения получили 4 мирных жителя. На автодороге в Ясиноватском округе … погиб 1 человек, еще 5 человек получили ранения различной степени тяжести говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, атаке ударного БПЛА подверглась ж/д станция в Волновахском округе — ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. В Красной Поляне Великоновоселковского округа при ударах по жилому сектору пострадал мужчина 1968 г.р.

Противник также атаковал Донецк, Мариуполь, Торез, Дебальцево, а также н.п. Тельмановского и Волновахского округов. Зафиксировано 58 фактов вооруженной агрессии. Повреждены 5 жилых домов, 6 объектов гражданской инфраструктуры, 4 грузовых, 10 легковых автомобилей, городской автобус и спецтехника.