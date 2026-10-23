Один человек погиб, еще один мирный житель ДНР пострадал из-за атак ВСУ

Один житель ДНР погиб, еще один ранен из-за ударов украинских БПЛА Один человек погиб, еще один мирный житель ДНР пострадал из-за атак ВСУ

Москва23 окт Вести.Один человек погиб, еще один получил ранения при ударах беспилотников ВСУ по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

На автодороге Р-150 в городском округе Горловка при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1974 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

Также отмечается, что в районе Дебальцево, на участке дороги Дебальцево — Светлодарск — Мироновский, ранение получила женщина 1959 года рождения.

Кроме того, повреждены 5 жилых домов, объект гражданской инфраструктуры и несколько гражданских автомобилей.