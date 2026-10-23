Москва23 октВести.Один человек погиб, еще один получил ранения при ударах беспилотников ВСУ по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
На автодороге Р-150 в городском округе Горловка при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1974 года рожденияговорится в сообщении управления в Telegram
Также отмечается, что в районе Дебальцево, на участке дороги Дебальцево — Светлодарск — Мироновский, ранение получила женщина 1959 года рождения.
Кроме того, повреждены 5 жилых домов, объект гражданской инфраструктуры и несколько гражданских автомобилей.