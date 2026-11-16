Из-за атак ВСУ один человек погиб, еще один мирный житель ДНР пострадал

Один человек погиб, еще один мирный житель ДНР пострадал из-за атак ВСУ Из-за атак ВСУ один человек погиб, еще один мирный житель ДНР пострадал

Москва16 ноя Вести.16 ноября в Донецкой Народной Республике погибла женщина, еще один мирный житель получил ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В городе Докучаевске при атаке на жилое домостроение погибла женщина 1960 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, на трассе Орлово-Ивановка - Кировское возле города Кировского пострадал водитель грузовика 1985 года рождения.

Кроме того, повреждены 7 жилых домов, объект гражданской инфраструктуры, грузовой и легковые автомобили. Разрушения зафиксированы в Донецке, Горловке, Докучаевске, Дебальцеве, а также в Володарском, Старобешевском, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах.