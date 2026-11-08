Москва8 нояВести.Украинские вооруженные формирования за последние сутки совершили 11 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего погиб один мирный житель и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Зафиксировано 11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)говорится в Telegram-канале ведомства
В результате вражеских ударов повреждены легковой и грузовой автомобили, жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры. Наибольшее число атак – восемь – были на горловском направлении. Украинские военные использовали 16 различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что 7 ноября из-за атак ВСУ на территории садово-огородного товарищества в пгт. Донское Волновахского муниципального округа погибла женщина 1947 года рождения, в селе Безыменное Новоазовского округа ранена девочка 2019 года рождения.