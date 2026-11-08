ВСУ более 10 раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР

Населенные пункты ДНР подверглись 11 атакам ВСУ за сутки ВСУ более 10 раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР

Москва8 ноя Вести.Украинские вооруженные формирования за последние сутки совершили 11 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего погиб один мирный житель и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Зафиксировано 11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) говорится в Telegram-канале ведомства

В результате вражеских ударов повреждены легковой и грузовой автомобили, жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры. Наибольшее число атак – восемь – были на горловском направлении. Украинские военные использовали 16 различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 7 ноября из-за атак ВСУ на территории садово-огородного товарищества в пгт. Донское Волновахского муниципального округа погибла женщина 1947 года рождения, в селе Безыменное Новоазовского округа ранена девочка 2019 года рождения.