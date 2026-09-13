Более 30 раз ВСУ атаковали населенные пункты ДНР за последние сутки

Населенные пункты ДНР подверглись более 30 атакам ВСУ за последние сутки Более 30 раз ВСУ атаковали населенные пункты ДНР за последние сутки

Москва13 сен Вести.За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 31 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего трое мирных жителей погибли и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Поступили сведения о гибели 3 и ранении 13 гражданских лиц, в т. ч. девочки 2017 г. р. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 01.03.2026 в Константиновке. Всего выпущено 32 единицы различных боеприпасов говорится Telegram-канале ведомства

Согласно данным Управления, в результате украинских атак повреждены 11 жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также спецтехника, автобусы, грузовые и легковые машины. Большинство ударов – 18 - были нанесены на горловском направлении.

Ранее сообщалось, что все три случая гибели людей произошли при атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на транспорт. На автодороге Р-150 под удар попал грузовик (погибли двое мужчин), в Горловке атакован рейсовый автобус (погиб мужчина).