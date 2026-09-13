Москва13 сенВести.За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 31 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего трое мирных жителей погибли и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Поступили сведения о гибели 3 и ранении 13 гражданских лиц, в т. ч. девочки 2017 г. р. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 01.03.2026 в Константиновке. Всего выпущено 32 единицы различных боеприпасовговорится Telegram-канале ведомства
Согласно данным Управления, в результате украинских атак повреждены 11 жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также спецтехника, автобусы, грузовые и легковые машины. Большинство ударов – 18 - были нанесены на горловском направлении.
Ранее сообщалось, что все три случая гибели людей произошли при атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на транспорт. На автодороге Р-150 под удар попал грузовик (погибли двое мужчин), в Горловке атакован рейсовый автобус (погиб мужчина).