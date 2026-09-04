ВСУ за сутки обстреляли ДНР на шести направлениях Киевская армия 47 раз за сутки обстреляла ДНР

Москва4 сен Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 47 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, 33 обстрела зафиксировано на горловском направлении, пять - на волновахском, четыре - на ясиноватском, по два - на шахтерском и макеевском, один - на володарском.

При ударах ВСУ в ДНР убиты три и ранены 14 человек.

Сутками ранее армия киевского режима 28 раз обстреляла ДНР.