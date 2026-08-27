Киевская армия 17 раз за сутки обстреляла ДНР ВСУ за сутки обстреляли ДНР на девяти направлениях

Москва27 авг Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 17 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, восемь обстрелов зафиксированы на горловском направлении, три - на донецком, и по одному - на енакиевском, докучаевском, волновахском, тельмановском, мангушском и красноармейском направлениях.

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Донецк.

Ранее за день в ДНР один человек погиб, семь пострадали в результате ударов ВСУ.