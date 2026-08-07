Киевская армия за сутки атаковала ДНР на пяти направлениях

Армия киевского режима 22 раза за сутки обстреляла ДНР Киевская армия за сутки атаковала ДНР на пяти направлениях

Москва7 авг Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 22 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, 18 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по одному - на енакиевском, докучаевском, шахтерском и макеевском направлениях.

В ДНР в результате атак ВСУ пострадали шесть человек.

Сутками ранее киевская армия 25 раз за обстреляла ДНР.