Москва7 авгВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 22 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Как уточняется, 18 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по одному - на енакиевском, докучаевском, шахтерском и макеевском направлениях.
В ДНР в результате атак ВСУ пострадали шесть человек.
Сутками ранее киевская армия 25 раз за обстреляла ДНР.