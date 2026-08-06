Киевская армия за сутки обстреляла ДНР на восьми направлениях ВСУ 25 раза за сутки обстреляли ДНР

Москва6 авг Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 25 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, 16 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по два - на мариупольском и донецком, по одному - на володарском, волновахском, ясиноватском, харцызском и старобешевском направлениях.

В Донецке беспилотник ВСУ атаковал больницу, одна женщина погибла и две пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на больницу в ДНР.