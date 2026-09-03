Москва3 сенВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 28 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Как уточняется, 17 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по три - на новоазовском и тельмановском, два - на ясиноватском, и по одному - на володарском, шахтерском и енакиевском направлениях.
В ДНР при атаках ВСУ погибли 4 человека, еще 5 пострадали.
Ранее три жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА и детонации боеприпаса.