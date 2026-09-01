Пушилин: в ДНР из-за атак БПЛА и взрыва боеприпаса пострадали 3 мирных жителя

Три жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА и детонации боеприпаса Пушилин: в ДНР из-за атак БПЛА и взрыва боеприпаса пострадали 3 мирных жителя

Москва1 сен Вести.Три мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали 1 сентября из-за атак ударных БПЛА ВСУ и детонации боеприпаса, рассказал в MAX глава ДНР Денис Пушилин.

Так, в Волновахе тяжелые ранения получила женщина 1959 года рождения, а в Бугасе Волновахского муниципального округа пострадал 69-летний мужчина.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадал мужчина 1990 г.р. сказано в сообщении

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, повреждения получили два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры в городском округе Горловка, Волновахском и Мангушском муниципальных округах.