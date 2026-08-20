Москва20 авгВести.В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотников Вооруженных формирований Украины ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на платформе MAX.
Три мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУнаписал Денис Пушилин
В Куйбышевском районе Донецка тяжелые ранения получил мужчина 1937 года рождения. На железнодорожной станции Криничная в Макеевке под удар дрона попал тепловоз - пострадал машинист 1971 года рождения. На автодороге Новоазовск - Мариуполь в результате атаки на грузовой автомобиль ранен мужчина 1981 года рождения.
Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Сообщается о повреждениях трех жилых домов, шести объектов инфраструктуры, двух грузовых и трех легковых автомобилей.