В ДНР три человека ранены в результате атак украинских беспилотников

В ДНР при атаках беспилотников пострадали три мирных жителя В ДНР три человека ранены в результате атак украинских беспилотников

Москва20 авг Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотников Вооруженных формирований Украины ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на платформе MAX.

Три мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

В Куйбышевском районе Донецка тяжелые ранения получил мужчина 1937 года рождения. На железнодорожной станции Криничная в Макеевке под удар дрона попал тепловоз - пострадал машинист 1971 года рождения. На автодороге Новоазовск - Мариуполь в результате атаки на грузовой автомобиль ранен мужчина 1981 года рождения.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Сообщается о повреждениях трех жилых домов, шести объектов инфраструктуры, двух грузовых и трех легковых автомобилей.