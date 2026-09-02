Четыре человека погибли и пять пострадали при атаках ВСУ в ДНР

В ДНР при атаках ВСУ погибли 4 человека, еще 5 пострадали Четыре человека погибли и пять пострадали при атаках ВСУ в ДНР

Москва2 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о погибших и пострадавших на территории региона при атаках противника.

В селе Приморское Новоазовского муниципального округа погибли две женщины 1959 и 1963 годов рождения, а также мужчина 1982 года рождения.

При атаке ВСУ на грузовик на дороге Ялта - Кременевка в Володарском муниципальном округе смертельные ранения получил мужчина.

На автодороге Горловка - Ясиноватая в Ясиноватском муниципальном округе вблизи поселка Пантелеймоновка при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974 и 1982 г.р. отмечается в сообщении в мессенджере MAX

При атаке на заправке в Енакиево пострадали три человека.

Всем раненым медики оказывают помощь.