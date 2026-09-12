В ДНР три мирных жителя погибли и 13 пострадали при атаках со стороны ВСУ Пушилин: три человека погибли, 13 пострадали из-за атак БПЛА ВФУ на ДНР

Москва12 сен Вести.За субботу в Донецкой Народной Республике в результате ударов беспилотников ВСУ погибли три мирных жителя. Такие сведения привел глава ДНР Денис Пушилин.

Все три случая гибели людей произошли при атаках БПЛА на транспорт. На автодороге Р-150 под удар попал грузовик (погибли двое мужчин), в Горловке атакован рейсовый автобус (погиб мужчина).

Ранения получили пассажиры микроавтобуса в Новокрасновке и того же рейсового автобуса в Горловке. Также пострадали жители Горловки, Валерьяновки и Селидово. Всего 13 человек.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.