Москва12 сенВести.За субботу в Донецкой Народной Республике в результате ударов беспилотников ВСУ погибли три мирных жителя. Такие сведения привел глава ДНР Денис Пушилин.
Все три случая гибели людей произошли при атаках БПЛА на транспорт. На автодороге Р-150 под удар попал грузовик (погибли двое мужчин), в Горловке атакован рейсовый автобус (погиб мужчина).
Ранения получили пассажиры микроавтобуса в Новокрасновке и того же рейсового автобуса в Горловке. Также пострадали жители Горловки, Валерьяновки и Селидово. Всего 13 человек.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.