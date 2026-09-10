Пушилин: два человека погибли, еще семь пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ

В ДНР двое гражданских погибли и семеро пострадали из-за атак ВСУ Пушилин: два человека погибли, еще семь пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ

Москва10 сен Вести.Два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов украинских БПЛА. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Один из случаев зафиксирован в Донецке после атаки на производственное предприятие. Второй произошел на автодороге Р-150 в Ясиноватском округе при ударе по легковому автомобилю.

В обоих случаях погибли мужчины.

Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести в пгт Великая Новоселка (два человека), городе Горловке, селах Зачатовка и Благодатное и на трассе Дебальцево – Светлодарск (везде – по одному человеку).

В городе Авдеевке пострадал еще один мужчина.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил Пушилин.