Москва10 сенВести.Два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов украинских БПЛА. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
Один из случаев зафиксирован в Донецке после атаки на производственное предприятие. Второй произошел на автодороге Р-150 в Ясиноватском округе при ударе по легковому автомобилю.
В обоих случаях погибли мужчины.
Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести в пгт Великая Новоселка (два человека), городе Горловке, селах Зачатовка и Благодатное и на трассе Дебальцево – Светлодарск (везде – по одному человеку).
В городе Авдеевке пострадал еще один мужчина.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил Пушилин.