Пушилин: два человека погибли, еще семь пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ

Пушилин сообщил о двух погибших и семи пострадавших от ударов ВСУ Пушилин: два человека погибли, еще семь пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ

Москва11 сен Вести.В Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя. Это произошло в результате ударов украинских БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Оба смертельных случая произошли в одном месте – в селе Малоянисоль. ВСУ прицельно атаковали ремонтную бригаду Маурипольского УГГ "Донбассгаз".

Там же пострадали еще четверо рабочих.

Два человека пострадали в поселке Красная Поляна при атаке беспилотника на автовышку ПАО "Россети". Один мужчина также получил повреждения после удара дрона по пожарным в Шахтерском муниципальном округе.

Всем пострадавшим медики оказывают помощь, заключил Пушилин.