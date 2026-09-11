Москва11 сенВести.В Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя. Это произошло в результате ударов украинских БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Оба смертельных случая произошли в одном месте – в селе Малоянисоль. ВСУ прицельно атаковали ремонтную бригаду Маурипольского УГГ "Донбассгаз".
Там же пострадали еще четверо рабочих.
Два человека пострадали в поселке Красная Поляна при атаке беспилотника на автовышку ПАО "Россети". Один мужчина также получил повреждения после удара дрона по пожарным в Шахтерском муниципальном округе.
Всем пострадавшим медики оказывают помощь, заключил Пушилин.