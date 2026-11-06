Москва6 нояВести.Два мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли сегодня из-за атак БПЛА военных формирований Украины. Об этом сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Также были повреждены десять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
Сутками ранее ВСУ 57 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Два человека погибли, еще 15 мирных жителей ДНР, в том числе ребенок, пострадали за сутки из-за атак ВСУ.