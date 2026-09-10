За сутки два жителя ДНР погиби, девять пострадали в результате ударов ВСУ

За сутки в результате киевской агрессии в ДНР 2 человека погибли, 9 пострадали За сутки два жителя ДНР погиби, девять пострадали в результате ударов ВСУ

Москва10 сен Вести.За прошедшие сутки два жителя ДНР погиби, девять получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.

В результате многочисленных атак ударных БПЛА на жилые кварталы Горловки 1 мирный житель погиб, еще 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Неоднократным атакам подвергся жилой сектор и автотранспорт в Ясиноватском, Волновахском и Великоновоселковском округах … — погиб 1 мирный житель, еще 4 … получили ранения … [В жилом массиве в н.п. Красноармейск пострадали] 2 мирных жителя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, вражеские ударные БПЛА самолетного типа множество раз били по жилым кварталам Донецка, Макеевки и Докучаевска, а также н.п. Мангушского, Тельмановского и Володарского округов.

За сутки зафиксировано 53 факта вооруженной агрессии при которых противником использовано 59 боеприпасов различных единиц. Повреждения получили 5 жилых домов, 8 объектов гражданской инфраструктуры, а также 3 грузовых, 6 легковых автомобилей, городской автобус и тепловоз.