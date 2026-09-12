За сутки в ДНР 2 человека погибли, 7 пострадали в результате украинских атак

За сутки в ДНР от террористических действий ВСУ 2 человека погибли, 7 ранены За сутки в ДНР 2 человека погибли, 7 пострадали в результате украинских атак

Москва12 сен Вести.За сутки в ДНР 2 мирных жителя погибли, еще 7 пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.

В результате целенаправленной атаки ударного БПЛА на ремонтную бригаду в Володарском округе 2 человека погибли, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Атаке ударного БПЛА подверглась автовышка в Великоновоселковском округе, вследствие чего ранения получили 2 мирных жителя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, в Шахтерском округе после удара дрона при исполнении служебных обязанностей ранение получил сотрудник МЧС России.

В течение суток совершены неоднократные атаки на жилые кварталы Макеевки, Горловки и Светлодарска, а также н.п. Кураховского, Мангушского и Волновахского округов. Зафиксировано 32 факта вооруженной агрессии, в ходе которой использовано 43 боеприпаса различных единиц.

Повреждены 6 жилых домов, 4 объекта гражданской инфраструктуры, а также 3 легковых, 5 грузовых автомобилей, спецтехника и автомобиль скорой медицинской помощи.