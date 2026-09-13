В ДНР за сутки три человека погибли, 13 пострадали в результате украинских атак

В ДНР за сутки 3 человека погибли, 13 пострадали в результате вражеской агрессии В ДНР за сутки три человека погибли, 13 пострадали в результате украинских атак

Москва13 сен Вести.В ДНР за прошедшие сутки три мирных жителя погибли, еще 13 пострадали в результате обстрелов и атак украинских беспилотников. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ.

В Горловке погиб 1 мирный житель, еще 7 человек, в том числе ребенок 2017 г.р., получили ранения различной степени тяжести … [На автодорогах] в Волновахском и Володарском округах … [при атаках] БПЛА самолетного типа … 2 человека погибли, еще 3 … [пострадали] … Атаке ударного БПЛА подвергся жилой сектор в н.п. Селидово — … ранения получили 3 мирных жителя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему множественным ударам со стороны врага подвергались жилые кварталы Донецка и Харцызска, а также н.п. Ясиноватского, Амвросиевского и Мангушского округов. Зафиксирован 31 факт вооруженной агрессии — противником использовано 32 боеприпаса различных единиц.

Повреждены 11 жилых домов, 4 объекта гражданской инфраструктуры, 2 легковых и 6 грузовых автомобилей, 3 единицы городского автотранспорта.