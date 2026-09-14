Украинские войска 10 раз атаковали населенные пункты ДНР за сутки Населенные пункты ДНР за сутки подверглись 10 атакам ВСУ

Москва14 сен Вести.Украинские вооруженные формирования за последние сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего трое мирных жителей погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Поступили сведения о гибели трех, в том числе подростка, и ранении трех гражданских лиц говорится в Telegram-канале ведомства

В результате вражеских ударов повреждены три жилых дома и легковые автомобили. Всего ВСУ выпустили 10 различных боеприпасов. Пять из десяти атак пришлись на горловское направление.

Как ранее уточнил глава ДНР Денис Пушилин, трое погибших являются членами одной семьи. Они были смертельно ранены в момент удара дрона по легковому автомобилю, в котором и находились.