В ДНР трое погибли и двое ранены в результате ударов ВСУ Пушилин: из-за атак ударных БПЛА ВФУ трое погибли и двое ранены

Москва13 сен Вести.Три мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате ударов Украины. Такие сведения привел глава ДНР Денис Пушилин за воскресенье, 13 сентября.

Он отметил, что все трое – члены одной семьи. Они были смертельно ранены в момент удара дрона ВФУ по легковому автомобилю, в котором и находились. Это произошло между селами Красная Поляна и Степное.

Среди погибших подросток 2011 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения. Также ранен мужчина 1963 года рождения.

Еще один житель ДНР получил телесные повреждения в селе Республика Володарского округа.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.