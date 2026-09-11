ВСУ за сутки обстреляли ДНР на девяти направлениях Армия киевского 24 раз за сутки обстреляла ДНР

Москва11 сен Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 24 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, 10 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по три - на волновахском и ясиноватском, по два - на макеевском, светлодарском и донецком направлениях, по одному - на великоновоселковском и амвросиевском направлениях.

В ДНР двое гражданских погибли и семеро пострадали из-за атак ВСУ.

Сутками ранее в результате киевской агрессии в ДНР два человека погибли и девять пострадали.