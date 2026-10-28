Москва28 октВести.Украинские вооруженные формирования за последние сутки совершили 13 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего двое человек погибли и четверо получили ранения. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Зафиксировано 13 фактов вооруженных атак ВФУ, поступили сведения о гибели двух и ранении четырех гражданских лицговорится в Telegram-канале ведомства
Как уточняется, больше всего вражеских атак – восемь – зафиксировано на горловском направлении. В результате ударов повреждены жилые домостроения, грузовые и легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.