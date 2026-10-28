Населенные пункты ДНР подверглись 13 атакам ВСУ за сутки Украинские военные 13 раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР

Москва28 окт Вести.Украинские вооруженные формирования за последние сутки совершили 13 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего двое человек погибли и четверо получили ранения. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Зафиксировано 13 фактов вооруженных атак ВФУ, поступили сведения о гибели двух и ранении четырех гражданских лиц говорится в Telegram-канале ведомства

Как уточняется, больше всего вражеских атак – восемь – зафиксировано на горловском направлении. В результате ударов повреждены жилые домостроения, грузовые и легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.