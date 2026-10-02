ВСУ за сутки обстреляли ДНР на пяти направлениях Армия киевского 14 раз за сутки обстреляла ДНР

Москва2 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 14 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, семь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, три - на волновахском, жва - на донецком и по одному - на докучаевском и шахтерском направлениях.

В результате украинских атак двое мирных жителей республики были ранены.

Сутками ранее ВСУ 19 раз атаковали населенные пункты ДНР.