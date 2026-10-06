ВСУ 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР Украинская армия за сутки обстреляла ДНР на семи направлениях

Москва6 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 18 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, восемь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, четыре - на донецком, два - на енакиевском и по одному - на кураховском, великоновоселковском, волновахском и красноармейском направлениях.

В результате украинских атак ранения получили три мирных жителя республики.

Сутками ранее украинская армия 12 раз обстреляла ДНР.

До этого сообщалось, что Донецкая Народная Республика осталась без электроэнергии в результате атак ВСУ.