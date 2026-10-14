Украинская армия восемь раз за сутки обстреляла ДНР Армия киевского режима обстреляла населенные пункты ДНР на четырех направлениях

Москва14 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о восьми фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, что пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному - на володарском, тельмановском и ясиноватском направлениях.

В результате украинских атак ранения получили два мирных жителя республики.

Сутками ранее армия киевского режима восемь раз обстреляла ДНР.