Москва14 октВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о восьми фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Уточняется, что пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному - на володарском, тельмановском и ясиноватском направлениях.
В результате украинских атак ранения получили два мирных жителя республики.
Сутками ранее армия киевского режима восемь раз обстреляла ДНР.