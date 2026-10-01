Украинская армия за сутки обстреляла ДНР на восьми направлениях ВСУ 19 раз атаковали населенные пункты ДНР за сутки

Москва1 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 19 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, девять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, три - на волновахском, два - на мангушском и по одному - на старобешевском, макеевском, володарском, донецком и тельмановском направлениях.

В результате украинских атак погиб один мирный житель и пятеро получили ранения.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям на дорогах, которые связывают Донбасс и всю Новороссию.