Киевская армия 34 раза за сутки обстреляла ДНР Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР на девяти направлениях

Москва15 авг Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 34 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, 21 обстрел зафиксирован на горловском направлении, три - на макеевском, два - на донецком, старобешевском и ясиноватском, и по одному - на торезском, володарском, волновахском и шахтерском направлениях.

В результате украинских атак в ДНР погиб один мирный житель и еще 10 пострадали.