ВСУ 14 раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР Украинская армия обстреляла населенные пункты ДНР на девяти направлениях

Москва3 ноя Вести.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило о 14 фактах обстрела армией киевского режима территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, что пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на амвросиевском, и по одному - на торезском, шахтерском, кураховском, макеевском, докучаевском и донецком направлениях.

В результате обстрелов пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что два жителя ДНР получили ранения при атаках ударных дронов ВСУ