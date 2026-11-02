Москва2 нояВести.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило о двух пострадавших мирных жителях, пострадавших в результате атак ударных БПЛА вооруженных формирований Украины.
Как уточняется, пострадала 88-летняя женщина и 49-летний мужчина.
Кроме того, были повреждены три жилых домостроения пять объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки.