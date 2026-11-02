Два жителя ДНР пострадали в результате украинской агрессии

Два жителя ДНР получили ранения при атаках ударных дронов ВСУ Два жителя ДНР пострадали в результате украинской агрессии

Москва2 ноя Вести.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило о двух пострадавших мирных жителях, пострадавших в результате атак ударных БПЛА вооруженных формирований Украины.

Как уточняется, пострадала 88-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Кроме того, были повреждены три жилых домостроения пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки.