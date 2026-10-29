ВСУ атаковали пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки

Беспилотник ВСУ атаковал женщину в инвалидной коляске ВСУ атаковали пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки

Москва29 окт Вести.Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил сопровождавший ее сын Вячеслав Мамчур.

В беседе с РИА Новости он отметил, что украинские боевики нанесли удар специально, потому что его с матерью невозможно было перепутать с военными.

Я мать 1940 года рождения в инвалидном кресле вез. Над нами пролетел дрон, развернулся и буквально перед нами ударил. Через пять минут прилетают еще три дрона, начинают нас искать подчеркнул Мамчур

Мужчина добавил, что им сильно повезло: мать получила лишь гематому, а ему в спину и лицо попали небольшие осколки.

Ранее эвакуированная жительница города Инна Ширедкова рассказала, что ВСУ целенаправленно наносили удары по домам, в подвалах которых прятались жители Константиновки. Она добавила, что противник использовал беспилотники и ракетное вооружение.

Между тем доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян отметил, что боевики ВСУ не знают сострадания.