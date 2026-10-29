Москва29 октВести.Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил сопровождавший ее сын Вячеслав Мамчур.
В беседе с РИА Новости он отметил, что украинские боевики нанесли удар специально, потому что его с матерью невозможно было перепутать с военными.
Я мать 1940 года рождения в инвалидном кресле вез. Над нами пролетел дрон, развернулся и буквально перед нами ударил. Через пять минут прилетают еще три дрона, начинают нас искатьподчеркнул Мамчур
Мужчина добавил, что им сильно повезло: мать получила лишь гематому, а ему в спину и лицо попали небольшие осколки.
Ранее эвакуированная жительница города Инна Ширедкова рассказала, что ВСУ целенаправленно наносили удары по домам, в подвалах которых прятались жители Константиновки. Она добавила, что противник использовал беспилотники и ракетное вооружение.
Между тем доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян отметил, что боевики ВСУ не знают сострадания.