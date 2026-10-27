Жительница Константиновки рассказала об ударах ВСУ по укрытиям с людьми Эвакуированная жительница: ВСУ целенаправленно били дронами по подвалам в ДНР

Москва27 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально наносили удары по домам, в подвалах которых прятались жители Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Для этого противник использовал дроны и ракетное вооружение, сообщила журналистам эвакуированная жительница города Инна Ширедкова.

В течение года мы жили в подвале. Мы сначала в одном подвале жили, нас там было семь человек. Потом был прилет прямо рядом, потому что [ВСУ] видели, как мы ходили, дрова брали, они движение это видели, и в этот же вечер был прилет ракеты рассказала Ширедкова

Она отметила, что ВСУ с помощью FPV-дронов также били и по людям, которые выходили из укрытий.

Третьего июля начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил об освобождении Константиновки военнослужащими Южной группировки войск.