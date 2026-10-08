ИС "Вести" делится кадрами прилета дрона ВСУ по гражданскому дому в Донецке ИС "Вести" делится кадрами прилета дрона ВСУ по дому мирных граждан в Донецке

Москва8 окт Вести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры прилета украинского беспилотника по жилому дому мирных граждан в Донецке ДНР.

Враг нанес удар в Кировском районе на улице Шилова.

Люди, которые находились в атакованном строении, заметили три беспилотника, а выбираться пришлось через окно, поскольку дверь была забаррикадирована.

Мы можем видеть фрагменты от крыла, также двигатель, множество [других] деталей. По всей видимости, второй прилет был во двор, первый же прилетел прямо в дом, где находились мирные жители … От дома остались руины, и предположительно, что восстановлению он уже не подлежит отметила корреспондент ИС "Вести"

По словам женщины, проживавшей в доме, она испытывает страх, ужас и шок, однако рада, что ее ребенок и муж выжили. Также она надеется на помощь администрации Донецка или администрации Кировского района.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночной атаки украинского БПЛА в Кировском районе ранения получил мирный житель.