Москва19 октВести.Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал объект общественного питания в Донецке, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на объект общественного питания в Петровском районе пострадал мужчина 1980 г.р. Пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощьотметил мэр в своем канале на платформе MAX
Согласно данным Кулемзина, БПЛА также атаковали другие районы Донецка, в частности, в Кировском - было повреждено остекление многоквартирного дома.