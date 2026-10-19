При атаке БПЛА на объект общепита в Донецке пострадал местный житель

ВСУ атаковали объект общепита в Донецке, пострадал мирный житель При атаке БПЛА на объект общепита в Донецке пострадал местный житель

Москва19 окт Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал объект общественного питания в Донецке, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на объект общественного питания в Петровском районе пострадал мужчина 1980 г.р. Пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощь отметил мэр в своем канале на платформе MAX

Согласно данным Кулемзина, БПЛА также атаковали другие районы Донецка, в частности, в Кировском - было повреждено остекление многоквартирного дома.