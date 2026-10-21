"И не такое проживали": очевидица рассказала о ночной атаке ВСУ на Донецк Жительница Донецка об атаке ВСУ: главное, что мы живы остались

Москва21 окт Вести.Жительница Донецка Светлана рассказал ИС "Вести" о прилете украинского беспилотника в Пролетарском районе города.

В ночь на 21 октября боевики ВСУ атаковали Донецк. Во дворе одного из домов образовалась огромная воронка, а осколки разлетелись в разные стороны — в результате повреждены несколько многоквартирных домов и припаркованные автомобили.

Вот тут [на кровати лежала], тут стояли цветы. [После прилета] вся голова [была] в горшках, в цветах, в земле … Что было, ничего не осталось. Ну и ладно. Главное, что мы живы … Выживем, и не это проживали сказала женщина

Помимо прочего, в ходе ночной атаки противника в Пролетарском районе пострадали три человека, повреждения получили и другие объекты гражданской инфраструктуры.