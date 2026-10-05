Жительница Донецка ранена в результате ночных ударов ВСУ Жительница Донецка ранена в результате ночных атак украинских БПЛА

Москва5 окт Вести.Жительница Донецка получила ранения в результате ночных атак украинских боевиков. Данную информацию уточнил мэр города Алексей Кулемзин.

Боевики ВСУ ночью 5 октября с применением беспилотников атаковали Донецк, в результате террористических действий были зафиксированы повреждения, в том числе жилых домов, в нескольких районах города.

По дополнительной информации, в результате ночной атаки БПЛА в Петровском районе ранение получила женщина 1991 г.р. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Куйбышевском районе повреждена газовая труба и транспортное средство.