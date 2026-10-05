Москва5 октВести.Жительница Донецка получила ранения в результате ночных атак украинских боевиков. Данную информацию уточнил мэр города Алексей Кулемзин.
Боевики ВСУ ночью 5 октября с применением беспилотников атаковали Донецк, в результате террористических действий были зафиксированы повреждения, в том числе жилых домов, в нескольких районах города.
По дополнительной информации, в результате ночной атаки БПЛА в Петровском районе ранение получила женщина 1991 г.р. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Куйбышевском районе повреждена газовая труба и транспортное средство.